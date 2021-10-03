İngiltere’de kriz büyüyor! Market rafları boş kaldı: Ordu devreye giriyor

AKARYAKIT TÜKENDİ
Başkent Londra'da sürücülerin bazı akaryakıt istasyonlarında sıraya girdiği görülürken bazılarında ise akaryakıt kalmadığı dikkati çekti.
'AKIL ALMAZ'
Sıra bekledikten sonra AA muhabirine konuşan bir sürücü, ülkede yaşanan akaryakıt krizini "akıl almaz" olarak tanımladı.
RAFLAR BOŞ KALDI
Öte yandan, aynı sebepten dolayı marketlerde taze sebze ve meyve, su, kuru gıda ve et reyonlarının boş kaldığı görüldü.
KRİZ DEVAM EDECEK
Ülkedeki Petrol Perakendecileri Birliğinden yapılan açıklamada, geçen hafta akaryakıt istasyonlarında panik alımlarının azalmasıyla yakıt sorununun hafiflemeye başladığı ancak ülkedeki bazı bölgelerde yakıt sorunun devam edebileceği bildirildi.
ORDU DEVREYE GİRİYOR
İngiliz hükümeti akaryakıt krizini sonlandırmak için silahlı kuvvetler personelinin, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacağını açıklarken, yaklaşık 300 yabancı ağır araç sürücüsünün mart sonuna kadar ülkede çalışabileceğini açıkladı.