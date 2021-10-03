Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de kriz büyüyor! Market rafları boş kaldı: Ordu devreye giriyor
Giriş Tarihi: 3.10.2021 09:19 Son Güncelleme: 3.10.2021 09:37

İngiltere'de kriz büyüyor! Market rafları boş kaldı: Ordu devreye giriyor

AA
İngiltere’de kriz büyüyor! Market rafları boş kaldı: Ordu devreye giriyor

İngiltere'de akaryakıt krizinin ortaya çıkardığı kaos sürüyor. Benzin istasyonlarında araç kuyrukları görülürken bazılarında ise akaryakıt kalmadığı dikkat çekti. Öte yandan ülkede yaşanan kriz ve panik ortamı nedeniyle marketlerde taze sebze ve meyve, su, kuru gıda ve et reyonlarının boş kaldı. İngiliz hükümeti akaryakıt krizini sonlandırmak için silahlı kuvvetler personelini pazartesi gününden itibaren devreye almaya hazırlanıyor.

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın tır sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından, benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt krizi ve araç kuyrukları devam ediyor.

AKARYAKIT TÜKENDİ

Başkent Londra'da sürücülerin bazı akaryakıt istasyonlarında sıraya girdiği görülürken bazılarında ise akaryakıt kalmadığı dikkati çekti.

'AKIL ALMAZ'

Sıra bekledikten sonra AA muhabirine konuşan bir sürücü, ülkede yaşanan akaryakıt krizini "akıl almaz" olarak tanımladı.

RAFLAR BOŞ KALDI

Öte yandan, aynı sebepten dolayı marketlerde taze sebze ve meyve, su, kuru gıda ve et reyonlarının boş kaldığı görüldü.

KRİZ DEVAM EDECEK

Ülkedeki Petrol Perakendecileri Birliğinden yapılan açıklamada, geçen hafta akaryakıt istasyonlarında panik alımlarının azalmasıyla yakıt sorununun hafiflemeye başladığı ancak ülkedeki bazı bölgelerde yakıt sorunun devam edebileceği bildirildi.

ORDU DEVREYE GİRİYOR

İngiliz hükümeti akaryakıt krizini sonlandırmak için silahlı kuvvetler personelinin, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacağını açıklarken, yaklaşık 300 yabancı ağır araç sürücüsünün mart sonuna kadar ülkede çalışabileceğini açıkladı.

'GEÇİCİ' DESTEK

Açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'de kriz büyüyor! Market rafları boş kaldı: Ordu devreye giriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA