Katar tarihinde ilk parlamento seçimi

Katarlılar dün ülkedeki ilk seçilmiş yasama konseyi olacak olan Şura Meclisi
(parlamento) üyelerini seçmek için oy kullandı. Ülkedeki 30 seçim bölgesinde 28'i kadın 234 aday, 45 koltuktan 30'unu kazanmak için yarışacak. Geri kalan koltuklar ise ülkenin Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
tarafından atanacak. Katar
'da yasama organı olarak görev yapan Şura Meclisi
, Bakanlar Kurulu
tarafından yönlendirilen kanun tasarılarını, siyasi ve ekonomik genel politikayı, ülke bütçesini ve bu meselelere dair tavsiyeleri tartışıyor.