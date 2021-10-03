Mehmetçik’ten Suriye’ye yardım eli

MIilli
Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Suriye
'de terörden temizlenen bölgelerde halkın temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece gündüz üstün gayret gösterdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dosta güven, düşmana korku veren, iyilik timsali Mehmetçiğin yüreğinin temizliği ve sağlamlığıyla tüm insanlığa örnek olduğu, Türkiye
'nin yardım elini masum ve mazlumlara uzatmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı. Suriyelilerin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan barış ve huzurun teminatı Türk Silahlı Kuvvetleri
için en büyük motivasyonun umut ve sevgi dolu bakışlar ile tebessüm eden yüzler olduğu belirtildi. Öte yandan MSB, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hibe edilen temel tüketim malzemelerinin gemiye yüklendiğini duyurdu. ANKARA