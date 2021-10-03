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Giriş Tarihi: 3.10.2021 11:01 Son Güncelleme: 3.10.2021 11:10

Tüm bildiklerinizi unutun! Nobel Ödülü kurumu paylaştı: İşte Einstein'in karnesi...

DHA
Tüm bildiklerinizi unutun! Nobel Ödülü kurumu paylaştı: İşte Einstein’in karnesi...

Dünya çapında fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında insanlığa hizmet eden kişilere Nobel Ödülü veren Nobel kurumu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kurum, bugün ünlü bilim insanı Albert Einstein’ın 3 Ekim 1896 tarihli lise karnesini paylaştı. Karne, yaygın bir efsanenin aksine Einstein'in matematikte iyi olduğunu gösteriyor...

Dünya çapında insanlığa verilen hizmetleri ödüllendiren prestijli Nobel Ödülü kurumu, sosyal medya hesabından bugün ünlü bilim insanı Albert Einstein'ın 3 Ekim 1896 tarihli lise karnesini (not sertifikası) paylaştı. Paylaşılan karne yaygın bilinen bir efsaneyi yalanlar nitelikte...

MATEMATİK DERSLERİNDE OLDUKÇA İYİ

Kurum, Einstein'ın 'yaygın bilinenin aksine' lise yıllarında matematik derslerinde çok iyi olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Dünya çapında fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında insanlığa hizmet eden kişilere Nobel Ödülü veren Nobel kurumu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'yaygın bilinenin aksine' ünlü fizikçi Albert Einstein'in lisede matematikte iyi olduğunu belirtti.

NOTLARINI ALDIĞI GÜN ÇEKİLEN FOTOĞRAFI

Açıklamayla birlikte Einstein'in notlarının bulunduğu lise karnesini paylaşan kurum, "Yaygın bir efsanenin aksine, Albert Einstein lisede matematikte iyiydi. Bu olgunluk sertifikası Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada altı = en yüksek, 1 = en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi" ifadelerini kullandı.

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Tüm bildiklerinizi unutun! Nobel Ödülü kurumu paylaştı: İşte Einstein'in karnesi...
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