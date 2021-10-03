Tüm bildiklerinizi unutun! Nobel Ödülü kurumu paylaştı: İşte Einstein’in karnesi...

NOTLARINI ALDIĞI GÜN ÇEKİLEN FOTOĞRAFI

Açıklamayla birlikte Einstein'in notlarının bulunduğu lise karnesini paylaşan kurum, "Yaygın bir efsanenin aksine, Albert Einstein lisede matematikte iyiydi. Bu olgunluk sertifikası Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada altı = en yüksek, 1 = en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi" ifadelerini kullandı.