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Giriş Tarihi: 4.10.2021

ABD’li eski askerden Ermeni çocuklara gerilla eğitimi

ABD’li eski askerden Ermeni çocuklara gerilla eğitimi
Amerikan Washington Examiner dergisinde, ABD'li eski bir askerin Azerbeycan sınırındaki Ermeni köylerinde çocuklara gerilla eğitimi verdiği iddia edildi. Eğitimin, Phoenix Cesaret Okulu adlı bir grup eski asker tarafından verildiği belirtilen haberde, işin başında Lübnan Ermenisi olan ve ABD hava kuvvetlerine bağlı özel kuvvetlerinde 13 yıl görev yapan Aram kod adlı eski askerin bulunduğu kaydedildi. Eğitim verenler arasında Fransız, Rus ve Suriyeli askerler de var. Yazıda ayrıca, söz konusu eğitimlerle ABD'deki Blackwater ve Rus Wagner benzeri oluşumların Ermenistan'da da ortaya çıktığına dikkat çekildi. Haberde, Aram'ın her yıl yerel halktan 2-3 bin kişiyi eğitmeyi amaçladıklarına dair ifadeleri yer aldı.
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ABD’li eski askerden Ermeni çocuklara gerilla eğitimi
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