ABD’li eski askerden Ermeni çocuklara gerilla eğitimi

Amerikan Washington Examiner
dergisinde, ABD'li eski bir askerin Azerbeycan
sınırındaki Ermeni köylerinde çocuklara gerilla eğitimi verdiği iddia edildi. Eğitimin, Phoenix Cesaret Okulu
adlı bir grup eski asker tarafından verildiği belirtilen haberde, işin başında Lübnan
Ermenisi olan ve ABD hava kuvvetlerine bağlı özel kuvvetlerinde 13 yıl görev yapan Aram kod adlı eski askerin bulunduğu kaydedildi. Eğitim verenler arasında Fransız
, Rus
ve Suriyeli askerler de var. Yazıda ayrıca, söz konusu eğitimlerle ABD'deki Blackwater ve Rus Wagner benzeri oluşumların Ermenistan
'da da ortaya çıktığına dikkat çekildi. Haberde, Aram'ın her yıl yerel halktan 2-3 bin kişiyi eğitmeyi amaçladıklarına dair ifadeleri yer aldı.