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Giriş Tarihi: 4.10.2021

Afganistan’da camiye saldırı 5 ölü

Afganistan’da camiye saldırı 5 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Eid Gah Camii'nin girişinde patlama meydana geldi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mucahid, bombalı saldırıda toplu haldeki sivillerin hedef alındığını bildirdi. Görgü tanıkları, 5 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı saldırının, Mücahid'in vefat eden annesi için camide yapılan hatim merasimi sırasında gerçekleştiğini bildirdi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı. Türkiye, saldırıya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, ölenler için başsağlığı, yaralılar için ise geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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Afganistan’da camiye saldırı 5 ölü
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