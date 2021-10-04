Atina’ya provokasyon ve silahlanma uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) Sözcüsü Hv. Muhabere Binbaşı Pınar Kara
, Yunanistan
'ın silah alımlarının açık kaynaklara kadar yansıdığını veAtina'nın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye
'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğunu değerlendirdiklerini vurguladı. Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte olduğunu kaydeden Kara, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılıkların verildiğini de aktardı.
İHLALLER NOT EDİLİYOR
Yunanistan'ın, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yapılan tüm çağrılara rağmen uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları'nın statüsünü bozan eylemlerini sürdürdüğünü kaydeden Kara, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirildiğini açıkladı. Atina
'nın 15 Haziran-15 Eylül tarihlerini kapsayan moratoryum döneminde dahi Ege Denizi
'nde Yunanistan tarafından 56 hava ve deniz faaliyetinin icra edildiği aktarıldı. Kara, "Bu durum söz konusu ülkenin, altında kendi imzası bulunan anlaşmalara bile uymaktan imtina ettiğinin en bariz örneğidir" dedi. Kara, aynı zamanda Yunanistan'ın hukuka aykırı girişimine karşı müdahalede bulunulduğunu da teyit etti, itiraz NAVTEX'inin yayınlandığını kaydetti.