Belçika’da çok tartışılan pandemi yasası yürürlüğe girdi

Yasa, acil durumu ise "sağlık tesislerinde ciddi bir aşırı yüklenmeye neden olabilecek ve ulusal düzeyde koordinasyon gerektiren çok sayıda insana yönelik ciddi bir tehdit" olarak tanımlıyor.

Acil durum koşulu göz önüne alındığında, yasanın halihazırda uygulanması beklenmiyor. Kovid-19 Komisyonu ve Risk Değerlendirme Grubu'nun raporlarına göre Belçika'daki durum yüksek aşılama oranı nedeniyle aciliyet arz etmiyor.