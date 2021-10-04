Beyaz Saray’dan erişim skandalıyla ilgili ilk açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar

Bugün; Facebook, WhatsApp ve Instagram'da eş zamanlı olarak meydana gelen erişim sıkıntısı saatlerdir giderilemedi. Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği skandal olayla ilgili olarak WhatsApp'tan yapılan ilk açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.