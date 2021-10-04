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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:37 Son Güncelleme: 4.10.2021 11:00

Califronia'da büyük tehlike! Tarihinin en büyüğü: 2 Ekim sabahı fark edildi...

AA
Califronia’da büyük tehlike! Tarihinin en büyüğü: 2 Ekim sabahı fark edildi...

ABD'nin California eyaleti büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz aylarda yangın felaketi ile mücadele eden California'da bu kez de petrol sızıntısı krizi yaşanıyor. Huntington Beach ve Newport Beach kıyılarından yaklaşık 5 mil açıktaki sızıntı 2 Ekim sabahı fark edildi. Eyaleti yakın tarihinin en büyük petrol sızıntısı olduğu belirtilen olay nedeniyle kıyı boyunca ölü hayvanların görüldüğü ifade ediliyor...

ABD'nin California eyaletinin kıyılarındaki petrol sızıntısının balık ölümlerine yol açtığı, sulak alanları ve sahilleri kirlettiği bildirildi. BBC'de yer alan habere göre, yaklaşık 3 bin varil petrol Orange County kıyılarında 33 kilometrekarelik bir alana yayıldı.

2 EKİM SABAHI FARK EDİLDİ

Huntington Beach Belediye Başkanı Kim Carr, kıyı şeridinin bazı bölümlerinin petrolle kaplı olduğunu söyledi. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor. Huntington Beach ve Newport Beach kıyılarından yaklaşık 5 mil açıktaki sızıntı 2 Ekim sabahı fark edildi.

TAİHİNİN EN BÜYÜK PETROL SIZINTISI

Associated Press'e göre, bunun, eyaletin yakın tarihindeki en büyük petrol sızıntılarından biri olduğu düşünülüyor.

Yetkililer koruyucu bariyerlerle sızıntıyı kontrol altına almaya çalışırken, dalgıçlar da sızıntının nasıl meydana geldiğini belirlemek için olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor.

KIYI BOYUNCA ÖLÜ HAYVANLAR GÖRÜLÜYOR

Sızıntı nedeniyle yaban hayatının etkilendiği aktarılırken, suların kirlendiği, kıyı boyunca ölü hayvanların görüldüğü ve ekolojik koruma alanı Talbert Marsh'ın da çok zarar gördüğü belirtildi.

Üç açık deniz platformuna sahip olan Amplify Energy Corp, 2 Ekim'de daha fazla petrol sızıntısını önlemek için operasyonları durdurduğunu ve boru hattını kapattığını açıkladı.

YÜZBİNLERCE TÜRÜN ÖLÜMÜNE YOL AÇMIŞTI

Meksika Körfezi açıklarındaki Deep Water Horizon'da 2010'da yaşanan yaklaşık 300 bin ton petrol sızıntısı, planktonlardan yunuslara kadar binlerce türün ölümüne yol açmıştı.

Öte yandan, sızıntı deniz yaşamını etkileyen uzun vadeli sonuçlar da yaratmıştı.

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Califronia'da büyük tehlike! Tarihinin en büyüğü: 2 Ekim sabahı fark edildi...
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