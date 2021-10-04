Califronia’da büyük tehlike! Tarihinin en büyüğü: 2 Ekim sabahı fark edildi...

TAİHİNİN EN BÜYÜK PETROL SIZINTISI

Associated Press'e göre, bunun, eyaletin yakın tarihindeki en büyük petrol sızıntılarından biri olduğu düşünülüyor.

Yetkililer koruyucu bariyerlerle sızıntıyı kontrol altına almaya çalışırken, dalgıçlar da sızıntının nasıl meydana geldiğini belirlemek için olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor.