Facianın eşiğinden dönüldü! İnternet kesilince gökten İHA yağdı

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Olay kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan konular arasında girerken, WhatsApp'tan yapılan ilk açıklamada, en kısa sürede güncelleme gönderileceği belirtildi.