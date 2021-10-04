Facianın eşiğinden dönüldü! İnternet kesilince gökten İHA yağdı

İNTERNETE DE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR
Söz konusu sosyal medya uygulamalarındaki aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, internet hizmetlerinde de bir takım aksaklıklar yaşanıyor.
Çin'de internet kesintisi nedeniyle onlarca İHA, insanların üzerine düştü! O anlar kamerada! | Video
İnternetteki aksaklıklar nedeniyle Çin'de faciadan dönüldü.
Çin'de kalabalık bir cadde üzerinde görev halindeki İHA'lar, internet hatlarında meydana gelen bir aksaklık sonucu kontrolden çıkarak izleyicilerin üzerine düştü.
İHA'ların park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü görüldü. Korku filmini anımsatan o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Son dakika... WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremiyor! İlk resmi açıklama geldi Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Uzman isim "Buradan bir ders çıkarılacak olursa..." diyerek uyardı