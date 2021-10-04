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Giriş Tarihi: 5.10.2021 01:41 Son Güncelleme: 5.10.2021 01:51

Facianın eşiğinden dönüldü! İnternet kesilince gökten İHA yağdı

Facianın eşiğinden dönüldü! İnternet kesilince gökten İHA yağdı

Dünya genelinde WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu devam ederken, internet hizmetlerinde de bir takım aksaklıklar yaşanıyor. İnternet kesintisi nedeniyle Çin'de faciadan dönüldü. Kalabalık bir cadde üzerinde görev halindeki İHA'lar, internet hatlarında meydana gelen aksaklık sonucu kontrolden çıkarak vatandaşların üzerinde düştü.

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Olay kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan konular arasında girerken, WhatsApp'tan yapılan ilk açıklamada, en kısa sürede güncelleme gönderileceği belirtildi.

İNTERNETE DE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Söz konusu sosyal medya uygulamalarındaki aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, internet hizmetlerinde de bir takım aksaklıklar yaşanıyor.

Çin'de internet kesintisi nedeniyle onlarca İHA, insanların üzerine düştü! O anlar kamerada! | Video

İnternetteki aksaklıklar nedeniyle Çin'de faciadan dönüldü.

İHA'LAR KONTROLDEN ÇIKARAK İZLEYECİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çin'de kalabalık bir cadde üzerinde görev halindeki İHA'lar, internet hatlarında meydana gelen bir aksaklık sonucu kontrolden çıkarak izleyicilerin üzerine düştü.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

İHA'ların park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü görüldü. Korku filmini anımsatan o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika... WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremiyor! İlk resmi açıklama geldi Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Uzman isim "Buradan bir ders çıkarılacak olursa..." diyerek uyardı

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Facianın eşiğinden dönüldü! İnternet kesilince gökten İHA yağdı
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