Fransa’da üniversiteliler gıda kuyruklarında bekliyor

Fransa'da, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonominin yeniden canlandırılması, öğrencilerin yaşadığı ekonomik sorunları çözmeye yetmedi.

Salgın döneminde ailelerin çoğu, gelir kaybı yaşadıkları veya işlerini kaybettikleri için üniversitede eğitim gören çocuklarına yeteri kadar yardım yapamıyor. Bununla beraber ülkede ve özellikle Paris'te kiraların yüksek olması, öğrencilere yönelik konaklama ve iş imkanlarının azalması, ayrıca eylülde enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, öğrencilerin ekonomik darboğaza girmesine neden oluyor.