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Giriş Tarihi: 4.10.2021 13:29 Son Güncelleme: 4.10.2021 13:33

Hindistan'da flaş karar! Koronavirüsten ölenlerin ailelerine...

AA
Hindistan’da flaş karar! Koronavirüsten ölenlerin ailelerine...

Hindistan'da hükümetten, olay yaratan bir tazminat kararı geldi. Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin kararına göre hükümet, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine 674 dolar tazminat ödeyecek.

Hindistan hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674'er dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

BİR AY İÇİNDE ÖDENECEK

BBC'nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, hükümetin Kovid-19 salgını nedeniyle meydana gelen her ölüm vakası için 674 dolar (50 bin rupi) tazminat ödeme kararını onayladı. Yüksek Mahkemenin kararı, bir grup avukatın Hindistan afet yasasını referans göstererek Kovid-19 ölümleri için tazminat talep etmesi üzerine geldi.

Yüksek Mahkeme Hakimi Mukesh Shah, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin en yakın akrabasına bir ay içerisinde tazminat ödeneceğini aktardı.

Hindistan'da resmi rakamlara göre, şimdiye kadar virüs nedeniyle 447 binden fazla can kaybı yaşandığı bildirilirken, uzmanlar, resmi rakamların 10 katından daha fazla insanın salgın nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğine inanıyor.

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Hindistan'da flaş karar! Koronavirüsten ölenlerin ailelerine...
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