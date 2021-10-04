Hindistan’daki uçağın görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu: Görenleri şaşkına çevirdi

Hindistan'da çekilen ilginç bir görüntü sosyal medyada ilgi odağı oldu. Köprünün altına sıkışan yolcu uçağı, bölge sakinlerini şaşkına uğrattı.

Delhi-Gurugram Otoyolu'nda ilginç bir olay yaşandı. Hurdaya ayrılan bir uçak, kara yoluyla taşınırken bir köprünün altında sıkıştı. Air India filosunda yıllarca kullanıldığı belirtilen yolcu uçağı, bölge sakinlerini de tedirgin etti.

Hindistan'da köprünün altında sıkışan yolcu uçağı viral oldu | Video