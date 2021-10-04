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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:50 Son Güncelleme: 4.10.2021 11:01

Hindistan'daki uçağın görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu: Görenleri şaşkına çevirdi

Hindistan’daki uçağın görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu: Görenleri şaşkına çevirdi

Hindistan'daki Delhi-Gurugram Otoyolu'nda çekilen görüntü sosyal medyaya damga vurdu. Otoyoldaki bir köprünün altına sıkışan yolcu uçağı bölge sakinlerini de tedirgin etti.

Hindistan'da çekilen ilginç bir görüntü sosyal medyada ilgi odağı oldu. Köprünün altına sıkışan yolcu uçağı, bölge sakinlerini şaşkına uğrattı.

Delhi-Gurugram Otoyolu'nda ilginç bir olay yaşandı. Hurdaya ayrılan bir uçak, kara yoluyla taşınırken bir köprünün altında sıkıştı. Air India filosunda yıllarca kullanıldığı belirtilen yolcu uçağı, bölge sakinlerini de tedirgin etti.

Hindistan'da köprünün altında sıkışan yolcu uçağı viral oldu | Video

Uçağın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak çokça konuşuldu. Uçağın köprünün altına sıkışması bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 2019 yılında benzer bir olay meydana gelmiş, uçağı taşıyan araç köprünün altında sıkışmıştı.

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Hindistan'daki uçağın görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu: Görenleri şaşkına çevirdi
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