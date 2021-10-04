Hubble, evrenin ’parlak gözünü’ keşfetti! Benzersiz bir yapısı var

Dünya'dan 130 milyon ışık yılı uzaklıkta, Terazi takımyıldızında yer alan bu yapı, aktif çekirdeği sayesinde benzersiz bir kozmik kategoride yer alıyor. NGC 5728, bir Seyfert galaksisi. Bu galaksiler, merkezindeki kara deliğin etrafında yer alan gaz ve toz sayesinde parlayan bir çekirdeğe sahiptir.