Hubble, evrenin ’parlak gözünü’ keşfetti! Benzersiz bir yapısı var

Dünya'dan 130 milyon ışık yılı uzaklıkta, Terazi takımyıldızında yer alan bu yapı, aktif çekirdeği sayesinde benzersiz bir kozmik kategoride yer alıyor. NGC 5728, bir Seyfert galaksisi. Bu galaksiler, merkezindeki kara deliğin etrafında yer alan gaz ve toz sayesinde parlayan bir çekirdeğe sahiptir.
Avrupa Uzay Ajansı ESA, yukarda görüldüğü şekilde NGC 5728'e ait görüntüyü geçtiğimiz günlerde yayınladı. NASA ile birlikte iş birliğinde olan ESA'nın açıklamasına göre NGC 5728'nin görüntüsü Hubble Uzay Teleskobu'nun Geniş Alan Kamerası (WFC3) yakalandı.
Gök bilimciler yaptığı açıklamada, NGC 5728'in muhteşem bir görüntü sunduğuna dikkat çekerken, Hubble Uzay Teleskobu'nun galaksinin yakınında görüntüleyemediği birçok şey olduğunu belirtti.