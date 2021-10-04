Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hubble, evrenin 'parlak gözünü' keşfetti! Benzersiz bir yapısı var
Giriş Tarihi: 4.10.2021 11:34 Son Güncelleme: 4.10.2021 11:35

Hubble, evrenin 'parlak gözünü' keşfetti! Benzersiz bir yapısı var

Hubble, evrenin ’parlak gözünü’ keşfetti! Benzersiz bir yapısı var

Hubble Uzay Teleskobu, inanılmaz derecede aktif bir çekirdeğe sahip olan bir gök ada keşfetti. NGC 5728 isimli bu sarmal galaksi merkezinde oldukça büyük bir güce sahip. Bazı bilim insanları NGC 5728'i evrenin parlak gözü olarak nitelendirdi. İşte detaylar...

Dünya'dan 130 milyon ışık yılı uzaklıkta, Terazi takımyıldızında yer alan bu yapı, aktif çekirdeği sayesinde benzersiz bir kozmik kategoride yer alıyor. NGC 5728, bir Seyfert galaksisi. Bu galaksiler, merkezindeki kara deliğin etrafında yer alan gaz ve toz sayesinde parlayan bir çekirdeğe sahiptir.

Avrupa Uzay Ajansı ESA, yukarda görüldüğü şekilde NGC 5728'e ait görüntüyü geçtiğimiz günlerde yayınladı. NASA ile birlikte iş birliğinde olan ESA'nın açıklamasına göre NGC 5728'nin görüntüsü Hubble Uzay Teleskobu'nun Geniş Alan Kamerası (WFC3) yakalandı.

Gök bilimciler yaptığı açıklamada, NGC 5728'in muhteşem bir görüntü sunduğuna dikkat çekerken, Hubble Uzay Teleskobu'nun galaksinin yakınında görüntüleyemediği birçok şey olduğunu belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hubble, evrenin 'parlak gözünü' keşfetti! Benzersiz bir yapısı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA