İtalya'nın Milano kentinde bir özel jetin yerleşim yerine düşmesi gündeme oturdu. Ülke basınına göre Milano'daki Linate Havalimanı'ndan Sardinya Adası'na gitmek üzere havalanan özel jet, kalkmasının hemen ardından arıza yaşadı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

68 yaşındaki Romanyalı milyarder Dan Petrescu'ya ait olan jet,kısa süre sonra yerleşim yerinde bulunan boş bir binanın üzerine düştü.

İçinde Petrescu'nun eşi ve oğlunun da bulunduğu jet, havada alev aldı. Tek motorlu Pilatus PC-12 tipi uçağın içinde bulunan 8 kişi, hayatını kaybetti.

İtalya’da şoke eden kaza! Milyarderin jeti binaya çakıldı: 8 ölü | Video

Reuters ajansına konuşan bir görgü tanığı "Uçak üstümden uçarken sanki motorları çalışmayı bırakıyormuş gibi bir ses duydum. Sonrasında da gürültülü bir patlama duydum. Evimizin pencereleri sarsıldı. Camı açtığımda büyük dumanları gördüm." ifadelerini kullandı.