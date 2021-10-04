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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:40 Son Güncelleme: 4.10.2021 11:04

İtalya’da şoke eden kaza! Milyarderin jeti binaya çakıldı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İtalya’da şoke eden kaza! Milyarderin jeti binaya çakıldı

İtalya’nın Milano kentinde şoke eden bir uçak kazası yaşandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre kentte bulunan havalimanından Sardinya Adası’na gitmek üzere havalanan bir özel jet, kalkışından kısa süre sonra yerleşim yerine çakıldı.

İtalya'nın Milano kentinde bir özel jetin yerleşim yerine düşmesi gündeme oturdu. Ülke basınına göre Milano'daki Linate Havalimanı'ndan Sardinya Adası'na gitmek üzere havalanan özel jet, kalkmasının hemen ardından arıza yaşadı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

68 yaşındaki Romanyalı milyarder Dan Petrescu'ya ait olan jet,kısa süre sonra yerleşim yerinde bulunan boş bir binanın üzerine düştü.

İçinde Petrescu'nun eşi ve oğlunun da bulunduğu jet, havada alev aldı. Tek motorlu Pilatus PC-12 tipi uçağın içinde bulunan 8 kişi, hayatını kaybetti.

İtalya’da şoke eden kaza! Milyarderin jeti binaya çakıldı: 8 ölü | Video

Reuters ajansına konuşan bir görgü tanığı "Uçak üstümden uçarken sanki motorları çalışmayı bırakıyormuş gibi bir ses duydum. Sonrasında da gürültülü bir patlama duydum. Evimizin pencereleri sarsıldı. Camı açtığımda büyük dumanları gördüm." ifadelerini kullandı.

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İtalya’da şoke eden kaza! Milyarderin jeti binaya çakıldı
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