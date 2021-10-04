Japonya’da iktidara gelmişti… Başbakan Kishida kabineyi belirledi

Japonya'da iktidarda bulunan LDP'nin geçtiğimiz hafta yapılan liderlik seçimini kazanarak bugün ülkenin yeni başbakanı olan Fumio Kishida bakanlar kurulunda yer alacak isimleri belirledi. Önceki Başbakan Yoshihide Suga'nın kabinesinde Dışişleri Bakanı olan Toshimitsu Motegi ve Savunma Bakanı görevini yürüten Nobuo Kishi mevcut pozisyonlarını korurken, eski Olimpiyat Bakanı Shunichi Suzuki maliye bakanı, eski eğitim bakanı olan Hirokazu Matsuno da baş kabine sekreteri görevine getirildi.