Kabil’de Taliban ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma

DEAŞ, Taliban sonrası en kanlı eylemini Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda gerçekleştirmişti. Havalimanı'nda 27 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

DEAŞ'ın, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.