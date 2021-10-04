‘Kabul edilemez hakaret’

Fransa
'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un ülkeye yönelik ifadelerini kınadı. Önceki gün yaptığı açıklamada Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçlayan, "Fransız kolonizasyonundan önce bir Cezayir ulusu var mıydı?" ifadesini kullanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un skandal sözleri tepki çekti. Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un açıklamaları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir" ifadesine yer verildi. Fransa'nın işlediği sayısız sömürge suçunun Cezayir halkına karşı yapılmış bir soykırım olduğu belirtilen açıklamada, Macron'a atfedilen açıklamaların resmi olarak yalanlanmadığına dikkat çekildi. Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesini kesinlikle reddettiği aktarılan açıklamada, Paris
Büyükelçisi Muhammed Anter Davud
'u istişare için çağrıldığı kaydedildi.
Kilisede pedofili skandalı
FRANSA Katolik Kilisesi
'nde 1950'den bu yana binlerce pedofilinin çalıştığı ortaya çıktı. Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarlarını araştıran komisyon başkanı Jean-Marc Sauve, kilisede yaklaşık 3 bin pedofil rahip ya da başka üyeler tespit ettiklerini açıkladı.