KKTC’den Rum kesimine sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, son dönemde Doğu Akdeniz
'de gerginliği artıracak tek yanlı faaliyetlerini sürdüreceği yönünde açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
'ne (GKRY) tepki gösterdi. KTC Cumhurbaşkanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada " Kıbrıs Türk tarafı
asla haklarının Kıbrıs Rum
tarafınca gasbedilmesine ve halkımız yok sayılarak bu kaynakların yönetilip tek yanlı kullanılmasına izin vermeyecektir" denildi. KKTC Dışişleri Bakanlığı
ise, "Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı faaliyetleri, Kıbrıs Türk halkının hakları yanında Türkiye
'nin kıta sahanlığını da ihlal etmektedir. İhlallerin sürdürmesi halinde ana vatan Türkiye ile birlikte kararlılıkla eş değer ve eş zamanlı adımlar atmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.
'OLDUBİTTİYE İZİN VERİLMEYECEK'
BAKANLIK Sözcüsü Kara,komşu ülke Yunanistan
'a karşı Türkiye'nin beklentisinin; uluslararası hukukun gereklerine, akla, mantığa, hakkaniyete, insani ve medeni normlara uygun davranması; sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayanan barışçıl yöntemlerle ve diyalog yoluyla çözümünden yana samimi bir tutum sergilemesi olduğunu belirtti. Kara, "Haklarımızdan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değildir; oldubittilere de kesinlikle müsaade edilmeyecektir" dedi.