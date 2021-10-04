Macron’un skandal sözlerinin yankıları sürüyor! Cezayir’den dikkat çeken hamle...

Uyguladığı sömürgecilik neticesinde birçok ülkeyi olduğu gibi Cezayir'i de yıllarca baskısı altında tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan skandal bir çıkış geldi. Macron Cezayir'i Türklerin sömürdüğünü, kendilerinin ise kurtarıcı olan taraf olduğunu iddia etti. Macron'un haddi aşan açıklamalarının ardından Cezayir, Paris büyükelçisini geri çağırmıştı. Le Figaro gazetesinin Fransız ve Cezayirli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cezayir'in, Fransız askeri uçaklarının hava sahasında uçmasını yasakladığı kaydedildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmasıyla iki ülke arasındaki gerginlik yeniden tırmandı.
Emmanuel Macron Türkiye'ye yönelik haddi aşan açıklamalarda bulundu. Cezayir üzerinden Türkiye'yi hedef alan Macron, "Cezayir tarihi Türk etkisiyle yeniden yazıldı ve gerçeklere dayanmıyor, Fransa'ya yönelik nefrete dayanıyor" ifadelerini kullandı. "Fransız sömürgeciliğinden önce Cezayir diye bir devlet var mıydı? Asıl soru bu." şeklinde konuşan Macron'un açıklamalarına tepki gösteren Cezayir, Paris büyükelçisini geri çağırdı.Fransa'nın Cezayir'deki sömürge faaliyetlerine ilişkin "resmi tarihin gerçeklere dayanmayan şekilde yeniden yazılmasına" tepki gösteren Macron, bu tarih yazımının "Fransa nefreti üzerine bir söyleme" dayandığını iddia etti.
CEZAYİR'DEN TEPKİ GELDİ
Fransa'nın Cezayir'deki sömürge faaliyetlerini "hata" olarak gören ve bunu önemsizleştirmeye çalışan Macron'un açıklamaları Cezayir'ı kızdırdı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un yorumları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Macron'un ülkeye yönelik açıklamaları kınandı.
Fransa'nın işlediği sayısız sömürge suçunun Cezayir halkına karşı yapılmış "soykırım" olduğu belirtilen açıklamada, Macron'a atfedilen açıklamaların resmi olarak yalanlanmadığına dikkati çekildi.
Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesinin kesinlikle reddedildiğinin vurgulandığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedildi.
ASKERİ UÇAKLARININ HAVA SAHASINDA UÇMASINI YASAKLADI
Le Figaro gazetesinin Fransız ve Cezayirli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cezayir'in, Fransız askeri uçaklarının hava sahasında uçmasını yasakladığı kaydedildi.
Fransa Genelkurmay Başkanlığının, bu durumu bu sabah öğrendiği, Cezayir'in askeri uçuşlara ilişkin izin taleplerini onaylamadığı ve iki uçuşun ertelenmek zorunda kaldığı aktarıldı.
Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Pascal Ianni, yaptığı açıklamada, Cezayir'in bu kararının Fransa'nın operasyonlarını etkilemediği ve operasyonlara ilişkin herhangi bir endişeleri olmadığını belirtti.
Fransa, Cezayir'in hava sahasını Barkhane Operasyonu çerçevesinde kullanıyordu.
DAHA ÖNCE DE GERGİNLİK YAŞANMIŞTI
Fransa Başbakanı Jean Castex, nisanda Cezayir'e planladığı ziyareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "toplantıların verimli geçemeyeceğini" gerekçe göstererek iptal etmişti.
Paris'in sömürgeci tarihiyle yüzleşme konusunda isteksiz davranması Cezayir'i rahatsız etmiş ve sert açıklamalar gelmişti.
Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, Fransa'ya 1960'larda ülkesinin çölünde yürütülen nükleer deneme sahalarının haritalarını radyasyondan temizlenmesi için teslim etme çağrısı yapmıştı.
Aynı şekilde Cezayir Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı el-Haşimi Cabub, mecliste katıldığı oturumda Fransa için "ebedi ve geleneksel düşmanımız" ifadesini kullanmıştı.
FRANSA'NIN SÖMÜRGE FAALİYETLERİ
Fransa'nın, Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.
Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.
Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.
Fransa'nın, 1830'dan beri Cezayir'e kültürel anlamda da soykırım uyguladığı belirtiliyor. Cezayir'in kendi mahalli kimliğinin dışında 300 yıllık Osmanlı tarihinin de büyük ölçüde ortadan kaldırılmasına neden olan Fransa, ülkede birçok kültürel ve dini eseri kendi tasarrufunda istediği gibi dönüştürdü.
Paris yönetimi, bugüne kadar sömürgeci politikaları nedeniyle devlet olarak Cezayir'den resmen özür dilemezken, Cezayir Mücahitler Bakanlığı, sömürge yılları ve sonrası dönemle ilgili 4 dosyanın iki ülke arasında hala beklemede olduğunu belirtiyor. Fransa, yüzlerce belge ve eser içeren Cezayir arşivini ise ülkeye geri göndermeyi kabul etmiyor.