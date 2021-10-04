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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:44

Paris Meydanı horonla coştu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Paris Meydanı horonla coştu

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen organizasyona Trabzon damga vurdu. Fransız Askeri Lisesi’nin düzenlediği etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliğinden Askeri Ateşe Albay Sefa Koruk öncülük etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransiz Askeri Lisesince düzenlenen organizasyonda Paris Trabzonlular Derneği'nin gösterisi büyük beğeni topladı. Paris'te Trabzonluları ve Türkiye'yi büyük bir gururla temsil eden organizasyonda, Paris Trabzonlular Derneği'ne ödül takdim edildi.

50 ülkenin Askeri ataşelerinin ve ailelerin katıldığı programda Dernek Başkanı Bülent Cumur, pandeminin ardından etkinliklere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek, "Bizler, Türkiye'nin ve memleketimiz Trabzon'un gönül elçileriyiz. Hem Türk kültürüne hizmet ediyoruz hem de memleketimizi Avrupa'da tanıtıyoruz. Etkinliklerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. 18 ile 28 Ekim'de yine Paris'te resim sergisi açacağız. Karadeniz Teknik Üniversitesi'den (KTÜ) ressam Kenan Demir hocanın çizimleri de sergide yerini alacak." ifadelerini kullandı.

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Paris Meydanı horonla coştu
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