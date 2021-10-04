Paris Meydanı horonla coştu

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransiz Askeri Lisesince düzenlenen organizasyonda Paris Trabzonlular Derneği'nin gösterisi büyük beğeni topladı. Paris'te Trabzonluları ve Türkiye'yi büyük bir gururla temsil eden organizasyonda, Paris Trabzonlular Derneği'ne ödül takdim edildi.

50 ülkenin Askeri ataşelerinin ve ailelerin katıldığı programda Dernek Başkanı Bülent Cumur, pandeminin ardından etkinliklere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek, "Bizler, Türkiye'nin ve memleketimiz Trabzon'un gönül elçileriyiz. Hem Türk kültürüne hizmet ediyoruz hem de memleketimizi Avrupa'da tanıtıyoruz. Etkinliklerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. 18 ile 28 Ekim'de yine Paris'te resim sergisi açacağız. Karadeniz Teknik Üniversitesi'den (KTÜ) ressam Kenan Demir hocanın çizimleri de sergide yerini alacak." ifadelerini kullandı.