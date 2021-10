Tüm dünyada her yıl haziran ayının 3'üncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, Rusya 'da artık farklı tarihlerde kutlanacak. Kremlin Sarayı , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in imzaladığı yeni kararname ile bundan böyle her yıl ekim ayının 3'üncü pazar gününün ülkede Babalar Günü olarak kutlanacağını açıkladı.