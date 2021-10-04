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Giriş Tarihi: 4.10.2021 12:40 Son Güncelleme: 4.10.2021 12:55

Son dakika: Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu!

Son dakika: Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu!

Son dakika bilgisine göre bu seneki Nobel Tıp Ödülünü sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden David Julius ve Ardem Patapoutian aldı. Bu yıl koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin adı ödül için sık sık geçiyordu.

Son dakika haberleri... Nobel Tıp Ödülünü sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden David Julius ve Ardem Patapoutian aldı.

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında açıklanan ödüller için İsveç Akademisi, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, Karolinska Enstitüsü'ndeki Nobel Meclisi ve Norveç Nobel Komitesi, oylama yaparak 2021 yılının ilk ödülü olan Psikoloji veya Tıp dalında ödül sahibini belirledi.

Buna göre David Julius ile Ardem Patapoutian, 'sıcaklık ve dokunma reseptörlerini' keşfettikleri için Nobel Ödülü'nü aldı.

ŞAHİN VE TÜRECİ'NİN ADI GEÇİYORDU

Ödül için Türk bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin de adı geçiyordu. Türk bilim insanları salgınına karşı geliştirdikleri mRNA aşısıyla dünya çapında tanınmıştı.

BUGÜNE KADAR 111 NOBEL VERİLDİ

Psikoloji veya Tıp alanında bugüne kadar 111 Nobel Ödülü, 222 bilim insanına verildi. Nobel Ödülü kazananlar ödülünün yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 145 bin ABD doları) para ödülü alacaklar ve ödül seremonisi Aralık ayında Oslo'da yapılması bekleniyor.

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Son dakika: Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu!
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