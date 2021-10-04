Gerilim tırmanıyor | Tayvan’dan son dakika açıklaması: Çin 52 uçak ile hava sahasını ihlal etti

ÇİN GÖVDE GÖSTERİSİ OLARAK TANIMLAMIŞTI

İhlallere Tayvan ve ABD'den tepki gelirken, Çin medyası, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilanının yıl dönümünün kutlandığı Ulusal Gün ve ertesine denk gelen uçuşları, Pekin'in ada üzerindeki egemenlik iddiasındaki kararlılığını vurgulayan bir "gövde gösterisi" olarak yorumlanmıştı.

Cuma ve cumartesi gündüz ve gece, ikişer parti halinde yapılan sortiler, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana tespit ettiği en çok sayıda uçakla yapılan ihlaller olmuştu.