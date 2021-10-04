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Giriş Tarihi: 4.10.2021 16:31 Son Güncelleme: 4.10.2021 16:55

Gerilim tırmanıyor | Tayvan'dan son dakika açıklaması: Çin 52 uçak ile hava sahasını ihlal etti

AA
Gerilim tırmanıyor | Tayvan’dan son dakika açıklaması: Çin 52 uçak ile hava sahasını ihlal etti

Tayvan ve Çin arasındaki kriz tırmanıyor. Son 3 günde toplam 93 savaş uçağı ile Tayvan'ın hava sahasını ihlal etmişti. Bölgede gerilime neden olan bu olayın yankıları sürerken Çin'den bir hamle daha geldi. Edinilen son dakika habere göre; Çin 52 savaş uçağı ile Tayvan, hava savunma sahasına girdi.

Çin ve Tayvan arasında gerilim tırmanıyor! Çin savaş uçakları 3 günde tam 93 savaş uçağı ile Tayvan hava sahasını ihlal etmişti İhlallere ABD ve Tayvan'dan tepki gelirken Çin, bu durumu ada üzerindeki egemenlik iddiasındaki kararlılığını vurgulayan bir "gövde gösterisi" olarak yorumlamıştı. Bölgede gerilim tırmanırken Tayvan'dan son dakika açıklama geldi.

SULAR ISINIYOR

Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait savaş uçaklarının, Tayvan'ın hava savunma tanımlama sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgede yaptığı ihlaller, gerilimin tırmanmasına sebep oldu. Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de ise 16 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

ÇİN GÖVDE GÖSTERİSİ OLARAK TANIMLAMIŞTI

İhlallere Tayvan ve ABD'den tepki gelirken, Çin medyası, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilanının yıl dönümünün kutlandığı Ulusal Gün ve ertesine denk gelen uçuşları, Pekin'in ada üzerindeki egemenlik iddiasındaki kararlılığını vurgulayan bir "gövde gösterisi" olarak yorumlanmıştı.

Cuma ve cumartesi gündüz ve gece, ikişer parti halinde yapılan sortiler, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana tespit ettiği en çok sayıda uçakla yapılan ihlaller olmuştu.

TAYVAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA

Tayvan'dan gelen son dakika açıklamada; ülkenin hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiği belirtildi.

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Gerilim tırmanıyor | Tayvan'dan son dakika açıklaması: Çin 52 uçak ile hava sahasını ihlal etti
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SON DAKİKA