Yunan bakan AB’yi uyardı: Türkiye’ye verdiğiniz sözü tutun!

Göç sorunu konusunda uyguladığı politikalara sık sık gündeme gelen Avrupa Birliği, Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından bir kez daha alarma geçti. Yeni bir göç dalgasıyla karşılaşma korkusuyla olası önlemlerin gündeme geldiği AB'de bu kez Yunan Göç Bakanı'nın çağrısı damga vurdu.

"TÜRKİYE'YE VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN"

Geçtiğimiz günlerde göç sorunu konusunda AB'ye çağrıda bulunan ve göç sorununun yönetiminde Türkiye'nin önemli rolü olduğunu belirterek "Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması için ısrar ediyorum" ifadelerini kullanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ardından bu kez Yunan Göç Bakanı Notis Mitarakis benzer söylemiyle gündeme geldi.