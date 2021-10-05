Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Alman basını TEKNOFEST’in başarısını yazdı
Giriş Tarihi: 5.10.2021

Alman basını TEKNOFEST’in başarısını yazdı

Alman basını TEKNOFEST’in başarısını yazdı
TÜRKİYE'NİN savunma sanayisindeki başarısı bu kez Alman basınına konu oldu. Alman birinci kamu televizyon kanalı ARD'nin ana haber bülteni olan Tagesschau'nun internet sitesinde yayınlanan "Türk silah sanayisi yükselişte" başlıklı yazıda Türk yapımı İHA / SİHA'lar haberleştirildi. Haberde Türkiye'nin yaptığı teknolojik atılımların yanı sıra geçtiğimiz günlerde düzenlenen TEKNOFEST'in başarısı aktarıldı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel güç olma yolunda çalışması, sektöre ayrı bir ivme kazandırılıyor" yorumu yapılan yazıda TEKNOFEST'in genç katılımcılar için teşvik edici bir platform olduğundan bahsedildi. Festival için "Öğrenciler, TEKNOFEST'te yaptıkları cihazları sergiliyor. En güzel modeller teklifi kapıyor. Türk gençleri yerli silahlara hevesli" ifadeleri kullanıldı. FRANKFURT
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman basını TEKNOFEST’in başarısını yazdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA