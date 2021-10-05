Alman basını TEKNOFEST’in başarısını yazdı

TÜRKİYE
'NİN savunma sanayisindeki başarısı bu kez Alman
basınına konu oldu. Alman birinci kamu televizyon kanalı ARD
'nin ana haber bülteni olan Tagesschau'nun internet sitesinde yayınlanan "Türk silah sanayisi yükselişte" başlıklı yazıda Türk yapımı İHA / SİHA'lar haberleştirildi. Haberde Türkiye'nin yaptığı teknolojik atılımların yanı sıra geçtiğimiz günlerde düzenlenen TEKNOFEST'in başarısı aktarıldı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel güç olma yolunda çalışması, sektöre ayrı bir ivme kazandırılıyor" yorumu yapılan yazıda TEKNOFEST'in genç katılımcılar için teşvik edici bir platform olduğundan bahsedildi. Festival için "Öğrenciler, TEKNOFEST'te yaptıkları cihazları sergiliyor. En güzel modeller teklifi kapıyor. Türk gençleri yerli silahlara hevesli" ifadeleri kullanıldı. FRANKFURT