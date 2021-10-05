Avustralya’dan flaş karar! Turistler o tarihe kadar giremeyecek…

Avustralya'ya geleceklere verilen öncelik sıralamasında turistleri ilk iki sırada saymayan ve bu kişileri 2022'den itibaren kabul edebileceklerini dile getiren, Morrison, "Bir sonraki öncelik, ülke için çok önemli olan ve çifte aşılı vasıflı göçmenlerin yanı sıra eğitimleri için Avustralya'ya gelip de geri dönen öğrencilerindir. Gelecek yıl uluslararası ziyaretçileri de alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kulandı.

Morrison, Kovid-19'un yayılmaya başlamasıyla 2020 mart ayından bu yana Avustralya vatandaşları ve daimi izini olanlar dışındakilere kapatılan sınırların, ülkede Kovid-19 aşılarının çift dozunu da yaptıranların oranının yüzde 80'e çıkması durumunda, kasımda açılacağını duyurmuştu.