Benzin kuyruğu, boş raflar, kapalı restoranlar... İngiltere’deki kaosun perde arkası!

BÜYÜK NAKLİYE FİRMALARI: ANA SEBEP VERGİ YASASI IR35

Brexit sonrasında AB'den çıkan ve İngiltere'de çalışma ile yaşama şartları netlik kazanmayan birçok AB ülkesi şoförü de zorunlu olarak ülkesine dönmek zorunda kaldı. Raporda yer alan diğer etkenler ise, emekli olan ağır vasıta şoförleri ve ehliyet için gerekli mesleki sürüş testinin yetersizliği.

RHA ayrıca İngiltere'de hükümet tarafından gizli istihdamı vergilendirmek için tasarlanmış vergi yasası IR35'in, lojistik şirketlerinde kar marjını düşürdüğünü belirterek anket yapılan büyük nakliye şirketlerinin 'krizin ana sebebi olarak IR35 vergi yasasını' gördüğünü belirtti.