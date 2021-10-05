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Giriş Tarihi: 5.10.2021

Çavuşoğlu, Polonya Gazetesi Pravna için makale kaleme aldı

Çavuşoğlu, Polonya Gazetesi Pravna için makale kaleme aldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'da yayın yapan Cennik Gazeta Pravna için makale kaleme aldı. İki ülkenin 600 yılı aşan köklü geçmişiyle karşılıklı dostluk bağlarını şekillendirdiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye ile Polonya'nın güçlenen ve derinleşen ortaklığının, bölgede barışın ve refahın teminatı olacağını vurgulayarak, "Bugün ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi yönündeki kararlı irade, güçlü müttefiklik bağlarımız ve paylaştığımız ortak değerler stratejik ortaklığımızın temel direkleridir" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, bu yıl 8 milyar doları aşması beklenen ikili ticaret hacminin yakında, iki ülke cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu 10 milyar dolar hedefini yakalayacağını ifade etti.
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Çavuşoğlu, Polonya Gazetesi Pravna için makale kaleme aldı
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