Çin ve Tayvan arasında sular ısınıyor! Çin’den dikkat çeken yorum: Savaş uyarısı...

Bu koşullarda Tayvan Boğazı'ndaki durumun her an bir savaşın patlak verebileceği sürekli bir cepheleşme haline geldiğinin vurgulandığı yazıda, "Belli ki Çin anakarasının kapsamlı askeri mücadele hazırlığı için perde açılmıştır. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan Boğazı'ndaki askeri tatbikatları bundan böyle Çin'in adadaki egemenliğini vurgulamakla sınırlı kalmayacak, Tayvan Adası'nı geri almaya yönelik seferberlik, harekat, saldırı ve lojistik hazırlıkları uygulamak üzere yapılacaktır." yorumu yapıldı.