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Haberler Dünya Haberleri Eski Danimarka başbakanı skandalı ifşa etti! ‘Fransa Cumhurbaşkanı beni…’
Giriş Tarihi: 5.10.2021 11:38 Son Güncelleme: 5.10.2021 11:52

Eski Danimarka başbakanı skandalı ifşa etti! ‘Fransa Cumhurbaşkanı beni…’

AA
Eski Danimarka başbakanı skandalı ifşa etti! ‘Fransa Cumhurbaşkanı beni…’

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, yaptığı bir açıklamayla dünya gündemine bomba gibi düştü. Schmidt, Türkiye'nın AB üyeliğine de karşı çıkmasıyla bilinen, Fransız sağının en güçlü isimlerinden olan eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing tarafından uğradığı tacizi ifşa etti.

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, geçen yıl hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing tarafından geçmişte taciz edildiğini söyledi.

AKŞAM YEMEĞİNDE...

France 24'ün haberine göre, Schmidt, taciz olayının 2002-2003 yıllarında, Fransa'nın Kopenhag Büyükelçiliğindeki bir akşam yemeğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Söz konusu tacizi basınla paylaşan Schmidt, yemek sırasında eski Fransız lider Giscard d'Estaing'in kendisini taciz ettiğini, bunun üzerine hemen yerini değiştirdiğini aktardı.

Schmidt, "Günümüzde bu taciz olarak görülüyor ama o zamanlar böyle değildi. Farklı bir zamandı, bunu uygunsuz bulmuştum ve beni çok kızdırmıştı." ifadelerini kullandı.

Daha önce de bir Alman gazeteci tarafından tacizle suçlanan Giscard d'Estaing, 2020'de hayatını kaybetmişti.

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Eski Danimarka başbakanı skandalı ifşa etti! ‘Fransa Cumhurbaşkanı beni…’
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