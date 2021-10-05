Fitne yanarak öldü

İslam
karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed
karikatürleri nedeniyle büyük tepki çeken İsveçli karikatürist Lars Vilks
trafik kazasında yanarak öldü. 3 Ekim'de Smaland
bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda Vilks'in bulunduğu araç bir kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı. Yetkililer, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğunu açıkladı. Yaralanan kişinin ise kamyon şoförü olduğu belirtildi.
TERS YÖNE GİRDİ
Hadsiz karikatürleriyle Müslümanları kışkırtan Vilks'in ölümü dünya basınında yer buldu. Kaza sonrası açıklamada bulunan emniyet yetkilileri, aracın kazadan önce ters yöne girdiğini ve kamyonla çarpıştığını söyledi. Aracın ters yöne girmesinin nedenini henüz anlayamadıklarını belirten Bölgesel Soruşturma Birimi Başkanı Stefan Sinteus
, "Aracın tekerleği patlamış olabilir çünkü olay yerinde fren izleri ve parçalanmış kalıntılar bulundu" ifadelerini kullandı. Sinteus, kazada şu ana kadar suç kastına rastlamadıklarını ancak soruşturman sürdüğünü belirtti. Bir görgü tanığı, "Polis aracı ters yönden neredeyse saatte 160 kilometre hızla giderken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, karşı yönden gelen kamyona çarptı. Çapmanın etkisiyle patlamalar oldu" dedi.