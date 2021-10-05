Hulusi Akar Gürcistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Savunma, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında iş birliği konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Akar tarafından, Türkiye ve Gürcistan'ın coğrafi, tarihi ve kültürel bağları bulunan stratejik ortak iki ülke olduğu, askeri eğitim ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğinin daha da artırılmasının gerekliliğinin vurgulandığı belirtildi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Eternity-2021 Tatbikatı"nın başarıyla devam ettiği, ortak tatbikatların, eğitim amaçlı personel değişimi uygulamalarının ve tecrübe paylaşımının artırılmasının öneminin ifade edildiği görüşmede, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın, gelecek sene Türkiye'de yapılması yönünde mutabık kalındığı kaydedildi.