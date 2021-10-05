İngiliz bakandan BBC’ye sert sözler: Ayrıcalıklıların çalıştığı kurum...

MEDYA VE SANATTA KARİYERİN ZİRVESİNE GİDEN YOL KAPALI

Dorries, ülkede sanatın da özel okula gidenler ya da BBC'yle bağlantılı olanların hakimiyetinde olduğunu, yoksul geçmişe sahip bir kişi için medya ve sanatta kariyerin zirvesine giden yolun artık tamamen ortadan kalktığı değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz bakan, ülkede kariyerin zirvesine çıkmanın yolunun özel okullarda eğitim almaktan ya da BBC'yle bağlantılı bir tanıdığa sahip olmaktan geçtiğini savundu.