İngiltere’de akaryakıt krizi devam ediyor! Asker de soruna çare olamadı





İSTASYONLAR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor.