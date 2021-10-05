Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de akaryakıt krizi devam ediyor! Asker de soruna çare olamadı
Giriş Tarihi: 5.10.2021 21:43 Son Güncelleme: 5.10.2021 22:21

İngiltere'de akaryakıt krizi devam ediyor! Asker de soruna çare olamadı

AA
İngiltere’de akaryakıt krizi devam ediyor! Asker de soruna çare olamadı

İngiltere'de ağır araç sürücüsü eksikliği nedeniyle silahlı kuvvetler personelinin akaryakıt sevkiyatına başlamasına rağmen benzin istasyonlarında akaryakıt sorunu devam ediyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor

İngiltere'de silahlı kuvvetler personelinin akaryakıt sevkiyatıyla birlikte durumun normale döneceğine ilişkin beklentilere rağmen başkent Londra'daki bazı benzin istasyonlarında sadece dizel yakıt satılırken buralarda benzin bulunmadığı görüldü.

Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının yüzde 15'inde akaryakıtın halen bulunmadığını aktardı.

Öte yandan ülkede ağır araç sürücüsü eksikliğini gidermek için silahlı kuvvetler personeli dün akaryakıt sevkiyatına başladı.



İSTASYONLAR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor.

Ülkede, Brexit ve Kovid-19 salgını sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

Enerji şirketi BP ile Tesco Alliance, ağır araç sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmuştu.

Benzin kuyruğu, boş raflar, kapalı restoranlar... İngiltere'deki kaosun perde arkası! İngiltere Başbakanı Johnson’dan kriz açıklaması!

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'de akaryakıt krizi devam ediyor! Asker de soruna çare olamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA