İngiltere’de suç oranları artıyor! Alışveriş yapmak için gittiği yerde…

İngiltere, son zamanlarda kadına yönelik suçlarda ciddi bir atışla karşı karşıya. Kadına yönelik şiddetin her geçen arttığı ülkede, taciz ve tecavüz olaylarında da ciddi bir artış gözleniyor.
EVİNE GİDERKEN...
Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Sarah Everard cinayetinin yankıları henüz dinmemişken, ülkenin Batı Midlands bölgesinde gerçekleşen bir tecavüz vakası, bir kez daha ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı.
Batı Midlands'ta bulunan bir AVM'ye giden ismi gizli tutulan bir kadın, alışveriş yaptıktan sonra binadan çıkarak evine doğru yola koyuldu.
AVM'nin arka çıkışında bulunan parkın içinden geçtiği sırada eşofman giymiş bir adamın kendisine yaklaştığını farkeden kadın, adımlarını hızlandırsa da olay yerinden uzaklaşamadı.
Kendisini ağaçlık alanda alıkoyan adamın, kadına cinsel saldırı gerçekleştirdi bildirildi.
Pazartesi günü saat 21.30 civarında gerçekleşen olay sonrası polis geniş çaplı bir arama başlattı.
Oldukça işlek bir güzergahta, iş çıkışı saatlerinde gerçekleşen olay, ülke gündeminde oldukça tepki çekti. Hükümet, kadına yönelik saldırıları durdurmak için gerekli önlemleri almamakla suçlanırken, polis teşkilatının da suçları önlemekte başarısız olduğu söylemleri, ülke gündeminde öne çıktı.İngiltere’de polisin işlediği kadın cinayetinde şok detay! Yeni görüntüler ortaya çıktı