İngiltere’de suç oranları artıyor! Alışveriş yapmak için gittiği yerde…

İngiltere, son zamanlarda kadına yönelik suçlarda ciddi bir atışla karşı karşıya. Kadına yönelik şiddetin her geçen arttığı ülkede, taciz ve tecavüz olaylarında da ciddi bir artış gözleniyor.

EVİNE GİDERKEN...

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Sarah Everard cinayetinin yankıları henüz dinmemişken, ülkenin Batı Midlands bölgesinde gerçekleşen bir tecavüz vakası, bir kez daha ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Batı Midlands'ta bulunan bir AVM'ye giden ismi gizli tutulan bir kadın, alışveriş yaptıktan sonra binadan çıkarak evine doğru yola koyuldu.