Interpol’den Beşar Esad’a ilişkin flaş karar!

İletişim kanalı ve veri tabanına erişim izni, rejime Suriye'deki iç savaştan bu yana dünyanın dört bir yanına dağılan siyasi muhalif ve mültecileri izleme ve haklarında "kırmızı bülten" çıkarma imkanı sağlayacak.

Uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol, dünyanın en büyük polis teşkilatı olarak 194 üye ülkesi bulunuyor. Interpol, üye ülkelerine veri tabanına ve iletişim ağına erişim izni veriyor.