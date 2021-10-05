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Giriş Tarihi: 5.10.2021 22:29

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA
Japonya’nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede herhangi bir hasar oluşmadığı aktarıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haşikami ilçesi açıklarında deprem kaydedildi. 6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.46'da ve yerin 50 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DEPREM BİRÇOK EYALETTE HİSSEDİLDİ

Depremin Aomori, İwate, Miyagi eyaletleri ile kuzeydeki Hokkaido adasında hissedildiğini bildirildi.

BÖLGEDE HASAR OLUŞMADI

Kamu yayıncısı NHK, bölgede hasar oluşmadığını aktardı. Tohoku Electric Power firması, Aomori ve Miyagi'deki iki nükleer santralinde anormallik yaşanmadığını açıkladı.

TSUNMAİ UYARISI YAPILMADI

JMA, Pasifik Okyanusu kıyısı eyaletlerde hissedilen depreme ilişkin tsunami uyarısında bulunmadı.

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Japonya'nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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