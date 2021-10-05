Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Tıp Ödülü
'nü "ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden" ötürü David Julius
ve Ardem Patapoutian
kazandı. Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann
, Stockholm'de yaptığı açıklamada, ABD
'li fizyolog Julius ile ABD'li moleküler biyolog ve sinirbilimci Patapoutian'ın bu yılki tıp ödülüne layık görüldüğünü bildirdi. Julius ve Patapoutian'ın keşiflerinin, "ısıyı, soğuğu ve mekanik gücü duyumsamada moleküler temeli açıklayarak doğanın gizemlerinden birinin sırrının çözülmesini" sağladığı, bunun, "insanoğlunun hissetme, mana verme ve iç ile dış çevresiyle etkileşim kabiliyeti için hayati öneme sahip olduğu" belirtildi.