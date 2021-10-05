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Giriş Tarihi: 5.10.2021 11:01 Son Güncelleme: 5.10.2021 11:22

SON DAKİKA HABERİ: Fransa'daki kiliselerde skandal olay! 216 bin çocuğa cinsel istismar mağduru

SON DAKİKA HABERİ: Fransa’daki kiliselerde skandal olay! 216 bin çocuğa cinsel istismar mağduru

Son dakika haberi: Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.

Fransa Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı skandalını araştıran bağımsız komisyonun hazırladığı rapor, 70 yıl içinde 216 bin pedofili vakası yaşandığını ortaya koydu.

AFP'nin son dakika haberine göre, raporda Fransa Katolik Kilisesi'nde 70 yılda 216 bin çocuk istismarı vakasının yaşandığı tespit edildi.

Raporu hazırlayan komisyonun başkanı Jean Marc Sauve, Katolik Kilisesi'nde sistematik bir ihmal olduğunu ve hiyerarşide.

Sauve, raporun yayınlanmasından önce yaptığı açıklamalarda Fransa Katolik Kilisesi'nde 1950'den bu yana "binlerce" pedofili bulunduğunu açıklamıştı. Sauve, 2 bin 900 ile 3 bin 200 arası pedofil rahip ya da başka üyeler tespit ettiklerini söylemiş, bunun "minimum tahmin" olduğunu da eklemişti.

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SON DAKİKA HABERİ: Fransa'daki kiliselerde skandal olay! 216 bin çocuğa cinsel istismar mağduru
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