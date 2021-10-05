SON DAKİKA HABERİ: Fransa’daki kiliselerde skandal olay! 216 bin çocuğa cinsel istismar mağduru

Sauve, raporun yayınlanmasından önce yaptığı açıklamalarda Fransa Katolik Kilisesi'nde 1950'den bu yana "binlerce" pedofili bulunduğunu açıklamıştı. Sauve, 2 bin 900 ile 3 bin 200 arası pedofil rahip ya da başka üyeler tespit ettiklerini söylemiş, bunun "minimum tahmin" olduğunu da eklemişti.