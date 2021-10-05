Suriye’de rejim sivil halka saldırmaya hazırlanıyor! Zehirli füzeler ortaya çıktı

Suriye rejimi iç savaş boyunca İdlib'i 45 kez kimyasal silahlarla hedef aldı. Hafızalardan silinmeyen bu katliamlarda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil zehirli gazlardan etkilendi.

Yıllardır halkına zulmeden rejimin, gerçekleri inkâr etme ve sorumluluğunu reddetme girişimleri bu kadarla da sınırlı değil. Eli kanlı rejim, yasa dışı eylemlerde sorumluluktan kurtulmak için suçu sanki muhalifler işlemişçesine kamuoyuna bilgi veriyor. İdlib'in güneyinde kimyasal silahlarını depolayan rejim, bölgedeki destekçilerinin de yardımıyla "muhaliflerin provokasyon amaçlı kimyasal silah kullanacağı" yalanını sistematik bir şekilde kullanıyor.