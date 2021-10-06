1.5 milyar Facebook kullanıcı bilgisinin satışa çıkarıldığı iddia edildi

Bilgiler gerçekten de veri kazıma işiyle elde edildiyse, henüz hiçbir gerçek hesabın güvenliğinin ihlal edilmemiş olması muhtemel. Ancak veriler doğruysa bu durum yeni siber suçlara sebep olabilir. Ayrıca verilerin yine doğru olduğunu kabul edersek, kullanıcı bilgileri pazarlama ve reklam operasyonları için de kullanılabilir.

Business Insider geçtiğimiz nisan ayında, 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcı verisinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığını raporlamıştı.