1.5 milyar Facebook kullanıcı bilgisinin satışa çıkarıldığı iddia edildi

Newsweek'in Privacy Affairs'e dayandırdığı raporuna göre bir forumda, 1.5 milyar Facebook kullanıcısı bilgisi satışa sunuldu. Siber suçlu eylül sonunda kullanıcı verilerine sahip olduğunu söyledi ve bilgileri forumdaki diğer kişilere parça parça satmayı teklif etti. Bir kişinin, 1 milyon kullanıcı bilgisi için 5000 dolar teklif ettiği iddia edildi.
Siber suçlu, elindeki verilerin isim, soyisim, e-posta adresi, konum, cinsiyet, telefon numarası ve başka kullanıcı bilgileri içerdiğini belirtti. Hacker, bilgilere dört yıllık veri kazıma operasyonu ile ulaştığını da söyledi.
Privacy Affairs'e göre hackerın satışa çıkardığı Facebook kullanıcı bilgilerine ait örnekler gerçek gibi duruyor. Ayrıca bilgilerin eski olmadığı ve yeni olduğu da ileri sürülüyor.
Bununla birlikte kaynak, hacker forumundaki birkaç kullanıcının siber korsana para gönderdiğini, ancak karşılığında hiçbir şey alamadıklarını söylüyor. Yani söz konusu Facebook kullanıcı bilgileri aslında bir dolandırıcılık olabilir.
Facebook sözcüsü Jason Grosse, Newsweek'e yaptığı açıklamada, "Bu iddiayı araştırıyoruz ve iddia edilen verilerin ilgili forumda yayından kaldırılması için talep gönderdik" dedi. Grosse, söz konusu sızıntının gerçekte bir dolandırıcılık olasılığına sahip olduğunu ve bu konuda ellerinde bazı raporların geçtiğini belirtti.
Bilgiler gerçekten de veri kazıma işiyle elde edildiyse, henüz hiçbir gerçek hesabın güvenliğinin ihlal edilmemiş olması muhtemel. Ancak veriler doğruysa bu durum yeni siber suçlara sebep olabilir. Ayrıca verilerin yine doğru olduğunu kabul edersek, kullanıcı bilgileri pazarlama ve reklam operasyonları için de kullanılabilir.
Business Insider geçtiğimiz nisan ayında, 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcı verisinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığını raporlamıştı.