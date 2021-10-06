Akar’dan Atina’ya diyalog çağrısı

Milli
Savunma Bakanı Hulisi Akar
, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze
ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov
ile katıldığı Gürcistan- Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara ilişkin, "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Daha önceki muhataplarımızla olduğu gibi şimdiki muhataplarımızla da diyalog kanallarının açık olması en samimi temennimiz. Biz her şekilde diyalogdan yanayız" açıklamasında bulundu.