Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Akar’dan Atina’ya diyalog çağrısı
Giriş Tarihi: 6.10.2021

Akar’dan Atina’ya diyalog çağrısı

Akar’dan Atina’ya diyalog çağrısı
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile katıldığı Gürcistan- Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara ilişkin, "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Daha önceki muhataplarımızla olduğu gibi şimdiki muhataplarımızla da diyalog kanallarının açık olması en samimi temennimiz. Biz her şekilde diyalogdan yanayız" açıklamasında bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Akar’dan Atina’ya diyalog çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA