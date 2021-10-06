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Giriş Tarihi: 6.10.2021 15:39

Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Biz sayfayı çevirmek istiyoruz

AA
Aliyev’den Ermenistan açıklaması: Biz sayfayı çevirmek istiyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aliyev, Ermenistan ile iyi ilişkiler kurmak istediğini ifade ederken "Biz sayfayı çevirmek istiyoruz. Barış anlaşması, sınır hattının belirlenmesi ve iletişim bağlantılarının açılması için müzakerelere başlamaya hazırız." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB'nin Azerbaycan'a yeni atanan temsilcisi Peter Michalko'yu kabul etti.

Kabulde konuşan Aliyev, AB ile birçok konuda yakın çalışma içerisinde olduklarını belirterek Karabağ Savaşı sonrası dönemde kalkınma, kalıcı barış ve iş birliğinin tesisine AB'nin katkı yapabileceğini düşündüklerini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şunları kaydetti:

"Biz sayfayı çevirmek ve komşumuz Ermenistan'la ilişkiler kurmak istiyoruz. Barış anlaşması, sınır hattının belirlenmesi ve iletişim bağlantılarının açılması için müzakerelere başlamaya hazırız. Bu süreç kısmen başlamıştır. Ama Avrupa Birliği aktif olarak katılırsa ki, böyle bir arzu görüyorum, bize birçok alanda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Genel olarak Güney Kafkasya'daki durum, 30 yıldır var olmayan tamamen yeni bir boyuta geçebilir. Bu istikrar, öngörülebilirlik ve barış için çok önemli bir faktör olabilir."

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Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Biz sayfayı çevirmek istiyoruz
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