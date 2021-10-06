Avrupa için tehlike çanları çalıyor: "Kesin olarak söylüyorum, çöküş olacak"

60 BİN İLE 80 BİN ARASINDA TIR ŞOFÖRÜ EKSİKLİĞİ VAR

Federal Yük Taşımacılığı, Lojistik ve Bertaraf Birliği'nin (BGL) Yönetim Kurulu Sözcüsü Prof. Dr. Dirk Engelhardt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da halihazırda 60 bin ile 80 bin arasında tır şoförü eksikliği olduğunu hesapladıklarını söyledi.

Engelhardt, "Buna ek olarak, Almanya'da her yıl yaklaşık 30 bin tır şoförü emekli oluyor. Son yıllarda yılda yalnızca 15- 20 bin tır ehliyeti alındı, bu nedenle farkın daha da artması muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.

SEKTÖR "KÖTÜ İMAJ" KURBANI

Avrupa genelinde yaygın olan tır ve kamyon şoförü sıkıntısının çok özel nedenleri de olduğunu anlatan Engelhardt, sektörün "kötü imaj" kurbanı olduğunu belirtti.

Engelhardt, "Her şeyden önce, özellikle Almanya'da, sosyal takdir eksikliği birçok nakliye aracı şoförü için bir sorun. Tır ve kamyon şoförlerinin kamuoyundaki imajı, zorlu ve vazgeçilmez işlerinden dolayı hak ettikleri takdiri almaları için yeniden geliştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.