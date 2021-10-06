Beyaz Saray, Facebook, WhatsApp ve Instagram’a savaş açtı: Kontrolsüz güce ilk gözdağı!

İnternet ve teknoloji şirketlerinin ulaştıkları güç tartışılmaya devam ediyor. Son olarak önceki gün yaşanan skandal, sosyal medya devlerini bir kez daha dünya basınının gündemine taşıdı. ABD merkezli Facebook şirketine 6 saat boyunca erişim sağlanamadı. Bunun yanı sıra Facebook'un sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram'a da bağlantı kesildi. Yaşananlar ABD yönetimini bile rahatsız etti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu açıkladı.
GENÇLER VURGUSU
Psaki, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı. Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongre'nin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık" değerlendirmesinde bulundu. Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.
AÇIKLAMALARI TATMİN ETMEDİ
ÜÇ büyük sosyal medya ve mesajlaşma programı Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarının altı saat boyunca dünya çapında yaşadığı erişim problemi ilerleyen saatlerde giderildi. Ancak Facebook yönetiminin konu hakkındaki açıklamaları internet kullanıcılarını tatmin etmedi. Facebook "Sorun sistem yenilenmesi sırasında yaşanan arızadan kaynaklandı, kullanıcı bilgileri çalınmadı" açıklamasını yaptı.
ŞİRKETİN TEK AMACI KâR ETMEK
Facebook'un binlerce iç yazışması ve belgesini basına sızdıran eski çalışanı Frances Haugen, Amerikan CBS televizyonuna konuştu. Haugen, "Şirketin önceliği nefret söylemi ve yalan haberle mücadele değil, kâr elde etmek" dedi. 37 yaşındaki Haugen dün ayrıca ABD Senatosu'nda da ifade verdi.
"MİLLİ SİBER ANLAYIŞIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI"
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün (önceki gün) yaşanan sıkıntı, süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edinmiştir" dedi. Altun açıklamasında "Yaşanan sorun ayrıca hepimize aslında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerimizin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini göstermiştir. Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur" dedi.
6 MİLYAR $ KAYBETTİ
BLOOMBERG'IN bildirdiğine göre Facebook hem eski bir çalışanının iddiaları hem de kesinti nedeniyle zor bir pazartesi günü yaşadı. Şirketin hisseleri yüzde 4,9 değer kaybetti, kurucusu ve sahibi Mark Zuckerberg'in kişisel servetinden 6 milyar dolar kayba uğraması bekleniyor. 50 milyar dolardan fazla eriyen şirketin kaybı saniyede 2 milyon dolara yakın oldu.