Beyaz Saray, Facebook, WhatsApp ve Instagram’a savaş açtı: Kontrolsüz güce ilk gözdağı!



"MİLLİ SİBER ANLAYIŞIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI"

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün (önceki gün) yaşanan sıkıntı, süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edinmiştir" dedi. Altun açıklamasında "Yaşanan sorun ayrıca hepimize aslında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerimizin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini göstermiştir. Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur" dedi.