Büyük çöküş kapıda mı? Teknoloji devlerinin asıl yüzü şoke etti!

Pearlman'ın bu açıklamalarının ardından İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayınlanan yeni bir analiz de, teknoloji devleriyle ilgili şoke eden gerçekler olduğunu gözler önüne serdi.

"İLETİŞİM TEKELLEŞTİ"

Seth j. Frantzman imzalı makalede, teknoloji şirketlerinin yavaş yavaş sosyal hayatı ele geçirdiğinden ve bunun da ötesinde devletler için bir tehdit haline gelmeye başladığından bahsedildi.

"Dünyanın büyük bir bölümü, mesaj göndermek, arama yapmak, bilgi almak ve toplantıları ve günlük yaşamı koordine etmek için büyük ölçüde hükümetler tarafından düzenlenmeyen, özel şirketlerin sağladığı bu platformlara ve hizmetlere güveniyor. Bu durum, modern çağda insanların yaşamlarının artık sadece küçük bir parçası olmaktan çıktı. İnternet çağı, gücü, bilgiyi barındırmak, dağıtmak ve yaymak için tekel olarak çalışan birkaç büyük teknoloji devinin ellerine hızla kaydırdı." ifadeleriyle şirketlere olan küresel bağımlılığı vurgulayan Frantzman, iletişim alanında tekelleşme olduğunu vurguladı.

"BATI'NIN YUMUŞAK KARNI"

Frantzman "Ürün satışları veya alışveriş, insanların sohbet etmeleri, mesaj göndermeleri, iletişim kurmaları ve kendilerinin sanal versiyonlarını oluşturmaları için çeşitli platformlar kuruldu. En son devrim ise bu çeşitli unsurların Facebook gibi teknoloji devi şirketlerinin gücü altında bağlanması oldu. Bunun anlamı şu: 1990'ların sonu ve 2000'lerin başındaki İnternet çağı herkese açık benzersiz bir Vahşi Batı iken, yeni çağ daha çok 19. yüzyılın sonlarında ABD'nin pazarı tekelleştiren soyguncu baronlarına benziyor. Teknoloji şirketleri o kadar büyük ki, artık internetin büyük bir bölümünü silip süpürüyorlar ve çoğu bilgi-iletişimin akışını kontrol ediyor." sözlerini kullandı.