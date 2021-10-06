Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna’ya gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılmak üzere 7-8 Ekim'de Ukrayna'nın Lviv şehrine ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu toplantıda, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in müteakip toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek; güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret sırasında Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesi'nin 360'ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek 'diplomasi' konulu panele de katılacak.