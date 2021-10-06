First Class yolcusu British Airways’in rezaletini ifşa etti! Koltuk başına servet ödemişti...

Uçuşun ardından British Airways'e şikayetlerini ileten Marcos, bunun karşılığında aldığı teklif karşısında bir kez daha şoke oldu. 50 bin liralık uçuşta yaşadığı kirli ve kötü deneyim için kendisine 150 sterlinlik (yaklaşık 1800 Türk lirası) indirim teklifi geldi.

Birinci sınıfta uçmak için 50 bin TL verdi, rezillikleri sosyal medyada paylaştı | Video

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu deneyim, İngiliz havayolu şirketine tepkileri de beraberinde getirdi.