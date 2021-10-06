First Class yolcusu British Airways’in rezaletini ifşa etti! Koltuk başına servet ödemişti...

Seyahatseverlerin genellikle uzun uçuşlar için tercih ettiği First Class koltuklar, bu kez hayal kırıklığına uğrattı.
50 BİN LİRALIK HAYAL KIRIKLIĞI
Bir TikTok fenomeni, Meksika'dan İngiltere'nin Londra kentine gitmek üzere İngiliz havayolu British Airways'ten uçak bileti satın aldı.
Uzun sürecek uçuşta rahat etmek isteyen 37 yaşındaki Jarvis Marcos, yolculukta kendisine eşlik edecek kız arkadaşına da hoş bir sürpriz yapmak istedi.
Marcos, uçuş için ekonomi sınıfı bilet almak yerine First Class bölümünde bulunan koltukları tercih etti. İleri hizmet, rahat koltuklar ve kaliteli bir yolculuk vaadiyle buradan aldığı koltuklara toplamda 8 bin sterlin (yaklaşık 50 bin Türk lirası) ödeyen Marcos, uçağa bindiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.
Oturdukları koltukların kirli ve yırtık olduğunu fark eden Marcos, ilerleyen saatlerde yaşadıklarını da anbean kayıt altına aldı.
Havalandıktan bir süre sonra üzerinde bulunan kısımdaki tavandan su damlamaya başladığını farkeden Marcos, gördüklerine inanamadı.
ÇIRPILMIŞ YUMURTA VERDİLER
Kirli koltukların ve damlayan suların etkisinden henüz kurtulamamışken yiyecek-içecek servisi başladığında açılır kapanır tepsi kısmının da kirli ve kırık olduğunu gördü.
British Airways'in yemek servisi ise ayrı bir rezaletti. 50 bin lira ödedikleri uçuşta yemek olarak ızgara sosis ve çırpılmış yumurta verildiğini göre Marcos, durumdan duyduğu rahatsızlığı kabin ekibine iletse de bir sonuç alamadı.
Yaşadığı kötü deneyimi TikTok hesabından paylaşan Marcos, benzer deneyimlerin başkalarının başından da geçtiğini öğrendi. Videosuna yanıt veren bir takipçisi, "Ben de aynı koltuğa denk gelmiştim. Yıllardır değiştirmemişler mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Uçuşun ardından British Airways'e şikayetlerini ileten Marcos, bunun karşılığında aldığı teklif karşısında bir kez daha şoke oldu. 50 bin liralık uçuşta yaşadığı kirli ve kötü deneyim için kendisine 150 sterlinlik (yaklaşık 1800 Türk lirası) indirim teklifi geldi.
Birinci sınıfta uçmak için 50 bin TL verdi, rezillikleri sosyal medyada paylaştı | Video
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu deneyim, İngiliz havayolu şirketine tepkileri de beraberinde getirdi.